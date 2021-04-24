24 Nisan 2021 Cumartesi 15:59 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:34

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan Trabzonspor - Karagümrük maçını Ali Şansalan yönetiyor. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mehmet Cem Hanoğlu yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kadir Sağlam. Müsabakanın VAR koltuğunda Abdülkadir Bitigen otururken, AVAR'da ise Özgüç Türkalp bulunuyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar, Vitor, Marlon, Baker, Berat, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KARAGÜMRÜK: Viviano, Serhat, Aksel, Fatih, Zukanovic, Hedenstad, Biglia, Efe, Jimmy, Salibur, Mevlüt

TRABZONSPOR: 1- KARAGÜMRÜK: 0 (CANLI ANLATIM)

- Ve maç başladı...

5. dakikada Ekuban'ın sağdan ortasında savunmadan seken top kaleci Viviano'nun kucağına doğru gitti ancak İtalyan kaleci bir an için kale ağzında topu elinden kaçırdı. Fatih sonda yetişti ve topu uzaklaştırdı.

6. dakikada Nwakaeme ceza sahasına girerken sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Viviano topu kontrol etti.

7. dakikada Salibur uzaktan çok sert vurdu ancak Uğurcan topu kornere çeldi.

11. dakikada Trabzonspor'un sağdan kullandığı serbest vuruş sonrası Karagümrük kale sahasında karambol yaşandı. Önce Nwakaeme vurdu, savunmadan sekti. Boşta kalan topa bu kez Berat vurdu, kale sahasında Nwakaeme kafay kaleye gönderme istedi ancak top dışarı çıktı.

PENALTI! 13. dakikada VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Karagümrük ceza sahasında topun Fatih Kuruçuk'un eline çarptığını belirledi ve Trabzonspor lehine penaltı kararı verdi.

GOL! 15. dakikada penaltıyı kullanan Djaniny, kaleci Viviano'yu ters köşeye göndererek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

17. dakikada Nwakaeme Karagümrük ceza sahası dışında sert vurdu ancak kaleci Viviano topu kornere çeldi.

27. dakikada Trabzonspor'da Salibur'a faul yapan Marlon sarı kart gördü.

29. dakikada Karagümrük'te sakatlanan Jimmy Durmaz'ın yerine Ndao oyuna girdi.

31. dakikada Hedenstad Trabzonspor ceza sahasına sağ çaprazdan girerken yakın direğe doğru yerden kesti topu... Vitor Hugo rakibinden önce son anda kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.