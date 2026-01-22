İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazır!

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

22 Ocak 2026 Perşembe 16:35
Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazır!
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa mücadelesinin hazırlıklarının tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik ağırlıklı geçti. Sarı kart cezası nedeniyle Mustafa Eskihellaç, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine yeni transfer Lovik'in forma giymesi bekleniyor. Saviç ve Baniya'nın ise tedavileri sürüyor.

Bordo-mavililerin; 'Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Muçi, Zubkov, Olaigbe, Onuachu' 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

