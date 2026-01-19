İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Trabzonspor, Kasımpaşa mesaisinde

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

19 Ocak 2026 Pazartesi 20:02
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, 23 Ocak Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, yapılan antrenmanda Kocaelispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, rondo ve dar alanda oyun çalışması yaptı. Antrenmana transfer görüşmelerinde bulunan Sikan, tedavisi devam eden Savic ve Baniya katılmadı.

Trabzonspor hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan Trabzonspor, İtalya'nın Parma takımından transfer ettiği Norveçli oyuncu Mathias Lovik, bu akşam saatlerinde özel uçak ile Trabzon'da olması bekleniyor.

