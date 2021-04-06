06 Nisan 2021 Salı 19:00 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 19:48

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan Trabzonspor - Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur Demirok, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak.

TRABZONSPOR: 1 - KAYSERİSPOR: 1 (CANLI ANLATIM)

- Maç Kayserispor'un vuruşuyla başladı...

4. dakikada sağ kanattan Nwakaeme'nin Kayserispor ceza sahasına ortasında, Djaniny kale sahasında topa hamle yaptı ancak dokunamadı.

GOL! 6. dakikada Henrique sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasına girerken yakın direğe doğru ortasını yaptı, topa dokunan Muğdat Çelik Kayserispor'u 1-0 öne geçirdi.

10. dakikada Kayserispor'da Avramovski yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.



12. dakikada Kvrzic sağ kanattan Trabzonspor ceza sahasına ortasını yaptı, kale sahası ön çizgisinin bir metre kadar gerisinden İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Bakasetas'tan aldığı topla Kayserispor ceza sahası sol çaprazında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Ekuban, döndü ve yerden sert bir şut çıkardı ancak yanda dışarı gitti top.

26. dakikada Flavio'nun soldan Kayserispor ceza sahasına ortasında Bakasetas, kale sahasının bir metre kadar gerisinde aşırtma bir kafa vuruşu yaptı. Genç kaleci Doğan Alemdar mükemmel bir refleksle topu çeldi.

GOL! 29. dakikada sol kanattan Nwakaeme'nin ortasında topla buluşan Bakasetas, şutunu çekti ve Trabzonspor'a 1-1'lik eşitliği getirdi.

32. dakikada Ekuban ceza sahası dışından, sağ çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Doğan kornere çeldi topu.

41. dakikada Bakasetas'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Djaniny, çaprazdan Kayserispor ceza sahasına girdi. Dar açıdan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kale sahasına çıkarttı ama o bölgede takım arkadaşı yoktu.

- İlk yarı 1-1 sona erdi.