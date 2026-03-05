İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0025
  • EURO
    51,1067
  • ALTIN
    7183.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

AA5 Mart 2026 Perşembe 19:52 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kayserispor maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, RAMS Başakşehir maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Antrenman öncesinde futbolcu Arseniy Batagov'un doğum günü kutlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

İsrail F-35'i İran savaş uçağını düşürdü: İşte o anlar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.