İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2025 Çarşamba / 30 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,7759
  • EURO
    37,191
  • ALTIN
    3168.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Trabzonspor, Kayserispor mesaisinde

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Trrabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
Trabzonspor, Kayserispor mesaisinde
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Onuralp Çevikkan, Okay Yokuşlu, Draguş, Arif Boşluk ile sol dizinde ödem oluşan Nwakaeme katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanın basına açık bölümünde ısınma ve pas çalışması yaptı.

Trabzonspor, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.