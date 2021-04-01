Trabzonspor, Kenan Karaman için görüşmelere başladı

01 Nisan 2021 Perşembe 09:33 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:33

Kasımpaşa'dan Koita'nın transferi konusunda önemli mesafe kateden Trabzonspor, forvet arayışlarına devam ediyor.

Karadeniz ekibinde Afobe'nin kiralık sözleşmesi bitecek, Djaniny'nin de Suudi Arabistan'dan ciddi talipleri var. Eğer o da satılırsa, Fırtına 3 forvet birden alacak.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; A Milli Takım'ın yıldız ismi Kenan Karaman gündeme gelirken, teknik direktör Abdullah Avcı bu oyuncuyla ilgili olumlu görüş belirtti. Sezon sonu boşa çıkacağı için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında bulunan Kenan'ın, Almanya'dan da talipleri bulunuyor.

Gurbetçi yıldızın menajeriyle temaslara başlayan ve şartları soran Bordo-Mavililer, gerekirse imza parası teklif ederek bir adım öne geçmeyi planlıyor.

SADECE FORVET DEĞİL

Forvet bölgesinin yanı sıra kanatlarda da görev yapan Kenan Karaman, A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş tarafından bu şekilde değerlendiriliyor. Son Letonya maçında çok şık bir gole imza atan 27 yaşındaki Kenan'ın hücum bölgesinde çok yönlü oynaması, onu cazip kılıyor.