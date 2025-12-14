Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçın ilk yarısında, tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Trabzonspor, kırmızı kart bekledi.

Dakikalar 6'yı gösterirken Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, orta sahada yaşanan bir pozisyon sonrası sarı kart gördü. Trabzonspor cephesi, maçın hakemine kırmızı kart itirazlarında bulundu.

Ancak karşılaşmanın hakemi serbest atış ile oyunun devam etmesine karar verdi.

AKILLARA FENERBAHÇE DERBİSİ GELDİ

Orkun Kökçü'nün yaptığı bu müdahale akıllara, kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisini getirdi. Milli futbolcu o maçta da orta alanda sert bir müdahalede bulunmuştu.

İşte o anlar...