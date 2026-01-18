İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. İşte detaylar...

18 Ocak 2026 Pazar 09:15
Trabzonspor, Kocaelispor deplasmanında! İşte maçın muhtemel 11'leri
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak.

Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Haidara, Linetty, Nonge, Agyei, Tayfur, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor, Paul Onuachu ise Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.

42. RANDEVU

Trabzonspor ile Kocaelispor, 18 Ocak Pazar günü İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne dek oynanılan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

