Trabzonspor, Kocaelispor mesaisini sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazartesi günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde ısınma hareketleri yapan bordo-mavili takım, daha sonra taktik çalışmaya geçti.



Antrenmana sakatlıkları bulunan Onuralp Çevikkan, Felipe Augusto, Cihan Çanak ve Rayyan Baniya katılmadı.



Yeni transfer Kazeem Olaigbe de bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı.



Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde gazeteci Nurgül Günaydın'ın doğum gününü pasta keserek kutladı.



Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.