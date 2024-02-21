Trabzonspor'da eylül ayında fırsat transferi olarak takıma kazandırılan Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 9 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Sergilediği performansla tam not alan 2.01'lik santrforun önümüzdeki sene de takımda tutulması hedefleniyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın hem sahadaki katkısından hem de takım içi uyumundan çok memnun olduğu Onuachu konusunda bordo-mavili yönetim erkenden görüşmelere başlayacak.

YÜKSEK BONSERVİS İHTİMALİ

Karadeniz temsilcisi, öncelikle bonservisli olarak Onuachu'yu almak istiyor. Fakat Southampton, geçtiğimiz sezonun devre arasında Nijeryalı yıldız için Genk'e tam 18 milyon Euro bonservis ödemişti. Dolayısıyla kapıyı yüksek rakamdan açmaları bekleniyor. Eğer pazarlıklarda istenilen noktaya gelinemezse, Onuachu 1 yıl daha kiralanmaya çalışılacak.

İkinci opsiyon, biraz da Southampton'ın sezonu nasıl tamamlayacağıyla alakalı. Championship'ten Premier Lig'e çıkma mücadelesi veren Ada ekibi, bu hedefine ulaşırsa Onuachu'yu kadroda tutabillir. Ancak bunu başaramaz ve Championship'te kalırlarsa, 29 yaşındaki forvet kariyerine alt ligde devam etmek istemiyor.

Trabzon'da mutlu olan ve daha önce verdiği röportajlarda da bunu açıkça ifade eden Onuachu'nun tutumu da transfer sürecini etkileyecek.