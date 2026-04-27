Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de son iki maçında Corendon Alanyaspor ve Rams Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, Tümosan Konyaspor deplasmanına çıkıyor.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi bu karşılaşmalarda 57 gol atarken, kalesinde ise 32 gol gördü.

Tümosan Konyaspor ise çıktığı 30 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip bu mücadelelerde 38 gol atarken, kalesinde 41 gol gördü.

İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 25'ini Trabzonspor, 12'sini Tümosan Konyaspor kazanırken, 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin bu maçlarda attığı 80 gole karşılık Tümosan Konyaspor ise 58 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 3-1 kazanmıştı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Stefan Savic bu maçta forma giyemeyecek. Andre Onana, Ernest Muci, Ozan Tufan ve Wagner Pina ise sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

Tümosan Konyaspor'da ise Marko Jevtovic, Yhoan Adzouana, Bahadır Güngördü, Berkan Kutlu, Guilherme ve Arif Boşluk sarı kart sınırında bulunuyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.