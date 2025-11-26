İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4501
  • EURO
    49,0405
  • ALTIN
    5668.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına devam ediyor.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 16:35 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Bordo-mavililer, bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yaptı.

RAM Başakşehir maçında "sağ uyluk adalesinde gerilme" yaşayan Folcarelli'nin tedavisine başlandığı, radyolojik incelemenin tamamlanmasının ardından tedavisinin planlanacağı, Visca'nın da sezonu kapattığı öğrenildi.

Okay Yokuşlu, Pina, Baniya ve Onuralp Çevikkan'ın salonda çalıştığı, Savic'in de fizyoterapist eşliğinde antrenmanlara başladığı belirtildi.

Nwakaeme, Salih Malkaçoğlu, Taha Emre İnce ve Erol Can Çolak'ın da atletik performans antrenörü ve fizyoterapist desteğiyle salon ve saha çalışmalarını bireysel yürüttükleri aktarıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke antrenman öncesinde kulüp doktorlarıyla görüşerek sakatlıklara ilişkin bilgi aldı.

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.