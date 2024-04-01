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Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

AA1 Nisan 2024 Pazartesi 21:25 - Güncelleme:
Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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