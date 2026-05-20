Trabzonspor, Konyaspor mesaisine devam ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Fatih Tekke yönetiminde sürdürdü.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 21:27 - Güncelleme:
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Bordo-mavililer, aynı gün özel uçak ile maçın oynanacağı Antalya'ya hareket edecek.

EDİN VİSCA TRABZON'DAN AYRILDI

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Trabzon'dan ayrıldı. Bordo-mavili kulüple sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncunun, Antalya'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde takımın yanında olacağı öğrenildi. Final karşılaşmasının ardından Visca'nın Trabzonspor'a resmen veda ederek kariyeriyle ilgili kararını netleştirmesi bekleniyor.

