Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak olan karşılaşma, Exxen ekranlarında yer alacak.
Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi belli oldu
Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve başarılı oyuncu Abdülkadir Ömür, yarın saat 17.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bordo-mavili ekibin bu maç öncesindeki son antrenmanı ise saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşecek.