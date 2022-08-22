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Spor

Trabzonspor-Kopenhag maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Peki Trabzonspor-Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

IHA22 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15 - Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Trabzonspor, 24 Ağustos Çarşamba günü 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda saat 22.00'de oynanacak olan karşılaşma, Exxen ekranlarında yer alacak.

Trabzonspor - Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve başarılı oyuncu Abdülkadir Ömür, yarın saat 17.30'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Bordo-mavili ekibin bu maç öncesindeki son antrenmanı ise saat 19.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşecek.

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