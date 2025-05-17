İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2025 Cumartesi / 20 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor kötü haberi duyurdu! 4 sakatlık birden
Spor

Trabzonspor kötü haberi duyurdu! 4 sakatlık birden

Trabzonspor'a Bodrum FK maçı öncesi kötü haber geldi. Bordo-mavililer, sakatlık yaşayan 4 oyuncunun karşılaşmada forma giyemeyeceğini duyurdu. İşte detaylar...

17 Mayıs 2025 Cumartesi 15:32 - Güncelleme:
Trabzonspor kötü haberi duyurdu! 4 sakatlık birden
ABONE OL

Trabzonspor, pazar günü oynanacak Bodrum FK maçı öncesinde 4 oyuncusunun sakatlandığını açıkladı.

Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlandığını açıkladı.

İŞTE AÇIKLAMA...

Yayımlanan açıklamada, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.