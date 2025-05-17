Trabzonspor, pazar günü oynanacak Bodrum FK maçı öncesinde 4 oyuncusunun sakatlandığını açıkladı.
Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç'ın sakatlandığını açıkladı.
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Yayımlanan açıklamada, Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, "Futbolcularımız Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 36. haftasında deplasmanda oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacaktır. Oyuncularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.