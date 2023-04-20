İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2023 Perşembe / 30 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4029
  • EURO
    21,2849
  • ALTIN
    1248.97
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Spor

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AA20 Nisan 2023 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
ABONE OL

Doğan, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliğin güçlendiği, dayanışmanın arttığı, kardeşliğin ve dostluğun pekiştiği müstesna günler olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığımızda elde ettiğimiz başarıların odağında her zaman birliktelik ve dayanışma ön planda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de aynı değerlerle yolumuzu aydınlatıp, sizlerden alacağımız güçle yeni hikayeler yazabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve camiamıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.