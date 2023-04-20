Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Doğan, mesajında, ramazan ayını geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, birlik ve beraberliğin güçlendiği, dayanışmanın arttığı, kardeşliğin ve dostluğun pekiştiği müstesna günler olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Geriye dönüp baktığımızda elde ettiğimiz başarıların odağında her zaman birliktelik ve dayanışma ön planda olmuştur. Bundan sonraki süreçte de aynı değerlerle yolumuzu aydınlatıp, sizlerden alacağımız güçle yeni hikayeler yazabilmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve camiamıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum."