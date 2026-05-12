Trabzonspor, kupa maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Bordo-mavililer, son çalışmada taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, antrenmanın ardından özel uçakla Ankara'ya hareket etti.

22 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir ve Paul Onuachu yer aldı."