İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8823
  • EURO
    6,5643
  • ALTIN
    293.459
  • BIST100
    120939
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Spor

Trabzonspor kupada Denizlispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

16.01.2020  09:30 - Güncelleme: 16.01.2020  09:30

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Trabzonspor'un eksikleri

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor.

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Erce Kardeşler

Pereira

Hüseyin Türkmen

Campi

Abdurrahim Dursun

Mikel

Sosa

Abdulkadir Parmak

Ekuban

Nwakaeme

Sörloth

Kadıköy'de çekici dehşeti!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı
Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

Kana doymuyor: Perde arkasından yine o çıktı

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!
İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!

İtiraf etti: FETÖ'cüler Pentagon'u milyonlarca dolar dolandırmış!

Gözaltına alındı
Gözaltına alındı

Gözaltına alındı

Kapanmaya götürebilir
Kapanmaya götürebilir

Kapanmaya götürebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.