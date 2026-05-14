Trabzonspor kupada finalde

Trabzonspor, en son 2019-20'de kupayı aldı.

72'de Muçi, 83'te Augusto direği geçemedi.

Fatih Tekke'nin öğrencileri, favori olarak gösterildikleri maçın ilk yarısında etkisizdi. Bordo-Mavililer, yüzde 64'le topa sahip olsa da üretkenlik açısından sınıfta kaldı. Fırtına, ilk 45 dakikayı şut çekemeden tamamladı. Ev sahibi Gençlerbirliği ise isabet bulamasa da 4 kez şut yolladı. 10 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Trabzonspor'un bu etkisiz oyunu, Gençlerbirliği'ni cesaretlendirdi. Muçi, 54'de takımının ilk şutunu çekti ve kaleci Erhan'a takıldı. 8 dakika sonra Gençlerbirliğ'nin 17 yaşındaki oyuncusu Erk Arda sahne aldı. Gençlerbirliği 78'de kendi kalesine atınca Trabzonspor'a can geldi. Fırtına, baskısını artırdı. Gençlerbirliği, geçiş hücumlarıyla öne geçme şansını yakalasa da değerlendiremedi. 87'de Furkan'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyon maçın kırılma anlarından biriydi. Trabzonspor, yarı finale yakışır bir futbol oynamasa da 90+2'de Muçi'nin şık golüyle galip gelmesini bildi.

FİNAL 22 MAYIS'TA

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 22 Mayıs Cuma günü saat 20.45'te oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; kupa, Antalya Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka ile sahibini bulacak.

FİNALDE AYNISINI BEKLİYORUM

Ozan Tufan mücadelenin ardından bordo-mavili sporseverlere seslendi: "Taraftarlarımıza takımım adına çok teşekkür ediyorum. Bizi güzel bir şekilde desteklediler. Golden sonra bizi ayakta tuttular. Final maçında da onlardan aynı performansı bekliyorum."

BURADA MUTLUYUM

Beşiktaş'tan kiralık olarak alınan Ernest Muçi, attığı golle takımını fi nale taşıdı. Arnavut yıldız futbolcu, Bordo-Mavililer'de mutlu olduğunu belirterek geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mutluyum burada. Ben de bilmiyorum. Trabzonspor'un kararı olacak. Ondan sonra göreceğiz. Burada mutluyum, ondan sonra geleceğin neler getireceğini göreceğiz."