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Spor

Trabzonspor kupada morallendi

Süper Lig'de beklentilerin çok uzağında Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligde bulamadığı morali kupada kazandı.

DHA9 Ocak 2025 Perşembe 11:28 - Güncelleme:
Trabzonspor kupada morallendi
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek, ligde aradığı morali kupada buldu.

Süper Lig'de ilk yarıda bir türlü istenen performansı sergileyemeyen ve alt sıralara demirleyen Trabzonspor'da kupa serüvenine galibiyetle başlanması moral oldu. Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu galibiyetle rahat nefes aldı.

Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Karadeniz ekibinde, alınan galibiyetle yüzler güldü. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda kalan maçlarını İskenderunspor ve Rizespor ile yapacak.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan kentte yayın yapan yerel basın, bordo-mavili takımın Kupa'da aldığı galibiyeti farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Sonnokta: Fırtına Kupada güldü

Günebakış: Trabzon'a Kupa morali

Ekspres: 10'a Kafayı taktık

Karadeniz: Nwakaeme girdi fırtına koptu

Taka: Fırtına Kupa'da coştu

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