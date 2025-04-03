Fırtına'nın rakibi, Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı olacak.

Bodrum'un ikinci golünü, eski Trabzonsporlu Bardhi kaydetti.

Zubkov'un 71. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN

Uğurcan Çakır: "U19 takımımızı kutluyorum. Bugün de kendimizi kutluyorum. Taraftarlarımızın sabırlı olmalarını bende bekliyorum, istiyorum. Ama Trabzon insanı sabırlı değil. Mustafa'nın attığı golü çalışmıştık. Kupayı kazanmak istiyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ

Fatih Tekke: "Oyuncularım iyi mücadele ettiler. 2 tane çizilmiş set hücumundan gol attık. Hatta 3'ünü de aynı şekilde söyleyebilirim. Takım savunması daha iyi yapmak zorundayız. Hemen hemen 20 gün oldu ben geleli. Yaptığımız antrenman 10'u bulmaz. Biz şampiyon olacağız. 4.5 yıl içerisinde hayalim olan Şampiyonlar Ligi finaline gideceğiz."