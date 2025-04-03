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Spor

Trabzonspor kupada yarı finalde! Fırtına'dan 3 gollü galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Bodrum FK ile karşılaşan Trabzonspor rakibini 3-2'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Bordo mavili ekibin rakibi Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı olacak. İşte detaylar...

AKŞAM3 Nisan 2025 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
Trabzonspor kupada yarı finalde! Fırtına'dan 3 gollü galibiyet
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Fırtına'nın rakibi, Beşiktaş-Göztepe maçının kazananı olacak.

Bodrum'un ikinci golünü, eski Trabzonsporlu Bardhi kaydetti.

Zubkov'un 71. dakikada attığı gol, ofsayt sebebiyle iptal edildi.

TARAFTARIMIZ SABIRLI OLSUN

Uğurcan Çakır: "U19 takımımızı kutluyorum. Bugün de kendimizi kutluyorum. Taraftarlarımızın sabırlı olmalarını bende bekliyorum, istiyorum. Ama Trabzon insanı sabırlı değil. Mustafa'nın attığı golü çalışmıştık. Kupayı kazanmak istiyoruz."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDECEĞİZ

Fatih Tekke: "Oyuncularım iyi mücadele ettiler. 2 tane çizilmiş set hücumundan gol attık. Hatta 3'ünü de aynı şekilde söyleyebilirim. Takım savunması daha iyi yapmak zorundayız. Hemen hemen 20 gün oldu ben geleli. Yaptığımız antrenman 10'u bulmaz. Biz şampiyon olacağız. 4.5 yıl içerisinde hayalim olan Şampiyonlar Ligi finaline gideceğiz."

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