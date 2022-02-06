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Spor

Trabzonspor kupadaki Denizlispor maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 9 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Altaş Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA6 Şubat 2022 Pazar 14:25 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 14:25
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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular iki gurup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular teknik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı antrenmanla Altaş Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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