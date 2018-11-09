Trabzonspor, Malatya'da dağıldı! Yeni Malatyaspor 5 - Trabzonspor 0

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'u 5-0 mağlup etti. Yeni Malatyaspor'a galibiyeti getiren golleri Aleksic (2), Guilherme (2) ve Boutaib kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sezonun flaş takımlarından Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'a büyük bir hezimet yaşattırırken sahadan 5-0 galip ayrıldı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Üst üste 3. galibiyetini alan Yeni Malatyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 36 ve 64. dakikalarda Guilherme, 38 ve 48. dakikada Denijel Aleksic, 51. dakikada Khalid Boutaib attı. Erol Bulut'un ekibi, Trabzonspor karşısında 5 isabetli şut çekerken bu şutların tamamı golle sonuçlandı. Öte yandan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez bir lig maçında 5 gol atmış oldu.

Bu sonucun ardından Evkur Yeni Malatyaspor, puanını 21 yaparken maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 16 puanla 9. sırada kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.