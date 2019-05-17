Trabzonspor Manu ile anlaştı

Mevcut kadrosunda 14 yabancı oyuncu barındıran yeşil-siyahlılar, gelecek sezon 1. Lig'de kontenjan gereği sadece 6 yabancı oyuncuyla yola devam edecek. Birçok önemli futbolcusuyla yollarını ayırmaya hazırlanan Akhisarspor'da özellikle takımın önemli kozları kaleci Fatih, Sissoko, Lopes, Manu, Serginho, Bokila, Cikalleshi, Dany, Barbosa ve Lukac takımdan büyük büyük ihtimalle ayrılacak.

Manu Trabzonspor ile anlaştı!

Kupa finalinde gösterdiği başarılı performansla maçın adamı seçilen kaleci Fatih için Galatasaray ve Beşiktaş'ın devrede olduğu öğrenilirken, golcü Manu'nun ise Trabzonspor'la prensipte anlaştığı iddia edildi.

Akhisarspor'un diğer yabancı futbolcularına da yurt içi ve dışından transfer teklifleri yağdığı vurgulandı. Ege ekibinin sözleşmeleri süren takımın as oyuncularından Güray, Zeki, Cocalic, Musa, Onur Ayık, Caner ve Aykut'la masaya oturacağı ve alacakları için indirim isteyebileceği vurgulandı. Kurmayların ayrıca sözleşmeleri mayıs sonunda bitecek Bilal, Kadir ve Mustafa Yumlu'ya da yeni bir teklif götüreceği belirtildi.