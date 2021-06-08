Trabzonspor Hamsik'i açıkladı!

08 Haziran 2021 Salı 19:06 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 19:06

Süper Lig'de yeni sezon öncesi iddialı bir kadro oluşturarak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer çalışmalarını da hazırlık kampı öncesine kadar büyük oranda tamamlamak istiyor.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı bildirimde, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Marek Hamsik'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Karadeniz ekibi, Marek Hamsik transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililerin, 1.5 milyon euro ücret, 600 bin euro imza parası, 250 bin euro şampiyonluk olmak üzere ilave çeşitli bonuslar şeklinde mali konularda Hamsik ile el sıkıştığı öğrenildi.