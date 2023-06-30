Trabzonspor, Maxi Gomez ve Marc Bartra'nın ayrılmasını bekliyor

Yeni sezon öncesinde Trabzonspor transfere hızlı bir giriş yaptı... Panathinaikos'un kaptanı Kourbelis ve Real Valladolid'le sözleşmesi biten stoper Joaquin Fernandez'i renklerine bağlayan Trabzonspor, iki oyuncu için de bonservis bedeli ödemedi. Southampton'dan Orsic'i alarak bombayı patlatan Karadeniz ekibinde, şimdi gözler diğer takviyelerde.

Bordo-mavili takımda en az 4 transferin daha olması bekleniyor. Forvette 1 numaralı gündem; Bruno Petkovic. Stoperde Caleta Car ismi ön planda. Orta sahaya da kariyerli bir yıldız düşünülüyor. Ancak bu transferler, biraz da Maxi Gomez ile Bartra'nın gidişine bağlı.

OLYMPİAKOS YAKIN TAKİPTE



Maaş maliyeti yüksek olan iki isimle yollarını ayırmayı planlayan Trabzonspor'da, Gomez için düşünülen rakam 4-5 milyon Euro civarı. Uruguaylı forvet için Olympiakos'un ciddi ilgisi var ve kulübe fiyat sordular. Yunan ekibi, aynı zamanda Bartra'yla da ilgileniyor. Yıldız stoperi, ülkesi İspanya'dan da Girona ve Real Betis istiyor. Gomez ve Bartra'nın satılması halinde, transferde çalışmalar iyice hızlanacak.