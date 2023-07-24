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Spor

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde çıkmaza girdi

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Schalke'de forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Can Aydın'ı kadrosuna katmak istedi ancak son yapılan görüşmelerde transfer çıkmaza girdi.

Sabah24 Temmuz 2023 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferinde çıkmaza girdi
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Süper Lig'de yeni dönem çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da 6 transfer resmen açıklanmıştı.

Sağ bek takviyesi için de Alman ekibi Schalke ile yapılan ilk görüşme olumlu geçmişti ama ikinci görüşmede Schalke'nin ve Mehmet Can Aydın'ın yeni taleplerde bulunması sonrası Trabzonspor'da frene basıldı.

SON GÖRÜŞMEDE İŞLER DEĞİŞTİ

Sağ bek takviyesi için Almanya'da Schalke ve Mehmet Can Aydın ile yapılan görüşmelerde frene basıldı. İlk temasta her iki taraf da teklife olumlu yaklaşırken transfere kesinlik kazandırmak için yapılan son görüşmede ise işler değişti.

Piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan 21 yaşındaki sağ bek için Schalke daha fazla ücret isterken oyuncunun da maddi şartlarda artış talep edip özel isteklerde bulunması sonrasında bekleme kararı alındı.

18 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Schalke 04 formasıyla 18 resmi maça çıkan Mehmet Can Aydın bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

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