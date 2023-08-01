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Spor

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferini KAP'a bildirdi

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Trabzonspor, Schalke'den Mehmet Can Aydın'ı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

1 Ağustos 2023 Salı 16:36 - Güncelleme:
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferini KAP'a bildirdi
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir transferi daha bitirdi.

Trabzonspor, Schalke forması giyen 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mehmet Can Aydın'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını KAP'a bildirdi.

Bordo-mavililerin Mehmet Can Aydın için 2 taksitle 350 bin euro kiralama ücreti, satın alma opsiyonunun kullanılması halinde ise 3 taksitle 1.4 milyon euro satın alma opsiyonu ödeneceğini açıkladı.

MEHMET CAN AYDIN'IN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Schalke formasıyla 18 resmi maça çıkan Mehmet Can Aydın, bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 623 dakika süre alan 21 yaşındaki sağ bek, skora etki edemedi.

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