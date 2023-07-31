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Spor

Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor, Alman ekibi Schalke'den anlaşmaya vardığı genç oyuncu Mehmet Can Aydın'ı kente getirdi. Bordo-mavililer, Mehmet Can Aydın'ı kiralık olarak kadrosuna katacak.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 23:25 - Güncelleme:
Trabzonspor, Mehmet Can Aydın'ı Türkiye'ye getirdi
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Trabzonspor, Mehmet Can Aydın transferi için artık geri sayıma geçti.

Bordo-mavili takımın, transferi için anlaşma sağladığı sağ bek oyuncusu kente geldi.

Trabzonspor, 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Genç oyuncunun satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da olacak. Bordo-mavili takım, transfer için resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

MEHMET CAN AYDIN KİMDİR?

Almanya'da yetişen Mehmet Can Aydın, Borussia Mönchengladbach ve Schalke altyapılarının ardından Schalke'nin A takımında forma giydi.

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