Zirve yürüyüşünde olan Trabzonspor evinde, üst sıralardan kopmak istemeyen Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bordo-Mavililer, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı maçlarda güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Papara Park'ta iç sahada 217 gündür mağlup olmuyor. Karadeniz ekibi bu sezon 5 galibiyet ve 3 beraberlik ile 18 puanı hanesine yazdırdı. Beşiktaş ise ligde deplasmandaki grafiğiyle ön plana çıkıyor. Siyah-Beyazlılar, oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

KARTAL İLK, TRABZON SON ÇEYREKTE

İki takımın karşılaştırmasında ise dikkat çekici veriler bulunuyor. Trabzonspor, bu sezon ligde 27 gol kaydederek maç başına 1.8'lik bir ortalama yakaladı. Kalesinde 13 gol gören Fırtına'nın gol yeme ortalaması ise 0.8. Beşiktaş ise 26 gol atarak 1.7'lik ortalama tutturdu. Ancak Siyah-Beyazlılar'ın, kalesinde maç başına ortalama gol yeme oranı 1.26. Kara Kartal bu sezon ligde 19 gol gördü. Öte yandan Beşiktaş en çok golü ilk çeyrekte, Trabzonspor ise son çeyrekte atıyor. Son 23 maçta Trabzonspor 6, Beşiktaş 10 galibiyet aldı. 7 maç ise berabere bitti.

TRABZON'UN GOL SİLAHI AUGUSTO

Siyah-Beyazlılar'da 3 sarı kartı bulunan stoper Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Kartal'da, sakatlıkları bulunan Jota Silva, Mustafa Hekimoğlu ve Cengiz Ünder'in yanı sıra Rafa Silva ve Jonas Svensson da yok. Trabzonspor'da kart cezalısı Pina ve Onuachu, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat edilen Visca ve Baniya, maçta forma giyemeyecek. Bordo-Mavililer'de Nijeryalı forvet Onuachu'nun yokluğunda Felipe Augusto, teknik direktör Fatih Tekke'nin en önemli gol silahı olacak.