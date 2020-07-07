07 Temmuz 2020 Salı 17:42 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:50

Bordo mavili kulüp, Taha'nın transferi için İzmir temsilcisine 2 milyon 383 bin TL ödeyecek.

Trabzonspor Kulübü'nden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe'nin, kulübümüze transferi konusunda, Altınordu A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Altınordu A.Ş.'ye sözleşme fesih bedeli olarak, 2.383.000.-TL ödenecektir.

Ayrıca, Altınordu A.Ş.'ye;

Futbolcunun, Trabzonspor A.Ş. ile sözleşmesi devam ederken, üçüncü bir kulübe kesin transferi halinde, Altınordu A.Ş.'ye ödenen tüm ücretlerin düşülmesi sonrası kalan tutarın %20'si ödenecektir."

Bordo mavililer, kulübünden sonra Taha Tepe'yle da anlaşma sağlandığını KAP'a şöyle duyurdu:

"Şirketimiz ile Profesyonel futbolcu Muhammet Taha Tepe arasında, 2020-2021 transfer tescil dönemi içerisinde, TFF Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi imzalanması hususunda anlaşmaya varılmıştır."

MUHAMMET TAHA TEPE KİMDİR?



Futbola Sapanca Akademispor'da başlayan Muhammet Taha Tepe, Sakaryaspor altyapısında oynadıktan sonra 2014'te Altınordu altyapısına transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulüpte 2017'de profesyonel olan genç file bekçisi, A takımda forma şansı bulamadı. Niğde Anadolu FK formasıyla 2. Lig’de 25 maça çıkan Taha, Türkiye Kupası'nda Niğde'de oynanan Antalyaspor maçındaki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

U15, U16, U17, U18 ve U19 milli takımlarında görev alan genç eldiven toplam 22 kez ay-yıldızlı formayı terletti. Altınordu, daha önce bonservis ücreti kazandığı Berke Özer (Fenerbahçe), Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor) ve Erce Kardeşler'in ardından Süper Lig’e dördüncü kalecisini göndermiş oldu.