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Spor

Trabzonspor, Murat Cem Akpınar'ı Kocaelispor'a kiraladı

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, Trabzonspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar'ı 1 yıllığına kiraladı.

IHA16 Eylül 2020 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:12
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2. Lig’de mücadele eden Kocaelispor yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını sürdüren yeşil siyahlı ekip, Trabzonspor’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar’ı 1 yıllığına kiralayarak kadrosuna kattı. Transfer hakkında Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Başarılı orta saha oyuncusu Murat Cem Akpınar, Trabzonspor’dan 1 yıllığına kulübümüze kiralık olarak transfer edilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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