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Spor

Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anma amacıyla maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle ısınmaya çıkacak.

AA14 Şubat 2025 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Trabzonspor, öldürülen taraftarı Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkacak
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle sahaya çıkacak.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan 2 şüpheli tutuklanmıştı.

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