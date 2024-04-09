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Spor

Trabzonspor, Onuachu için harekete geçiyor

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Paul Onuachu için Karadeniz ekibinde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavili ekip, Nijeryalı golcüyü önümüzdeki sezonda da kiralamak için çalışmalarına başladı.

Sabah9 Nisan 2024 Salı 17:23 - Güncelleme:
Trabzonspor, Onuachu için harekete geçiyor
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Trabzonspor'da Nijeryalı golcü Paul Onuachu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Bordo-Mavililer'in sezon başında Southampton'dan 1 yıllığına kiraladığı Paul Onuachu, sakatlığını atlatıp Sivasspor maçında forma giyebilecek seviyeye geldi.

"TRABZON'DA MUTLUYUM"

Sözleşmesinin bitimine az bir zaman kala geleceği belirsizliğini koruyan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben ve ailem Trabzon'da çok mutluyuz. Burası büyük bir kulüp" ifadesini kullanırken, yönetim de oyuncunun performansından memnun.

KULÜBÜ İLE GÖRÜŞÜLECEK

Onuachu ile ilgili yönetim kurulunun bir karar aldığı ve bu karar doğrultusunda futbolcunun takımda kalması için Southampton kulübüyle yeniden kiralama görüşmesi yapılacağı ifade edildi.

"YENİDEN KİRALAMAK İSTİYORUZ"

Başkan Ertuğrul Doğan da bu gelişmeyi doğrulayarak, "Bonservisiyle almamız mümkün değil ancak oyuncumuz ile temas halindeyiz. Yeniden kiralamak istiyoruz" dedi.

12 GOLE KATKI

29 yaşındaki golcü, Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 17 maçta 9 gol, 3 asiste imza attı.

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