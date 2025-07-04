Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, transferin mali detaylarını da açıkladı.

Trabzonspor'un paylaşımı:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir."