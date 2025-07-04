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Spor

Trabzonspor Onuachu'yu açıkladı! Transferin detayları belli oldu

Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, transferin mali detaylarını da açıkladı.

Haber Merkezi4 Temmuz 2025 Cuma 18:28 - Güncelleme:
Trabzonspor Onuachu'yu açıkladı! Transferin detayları belli oldu
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Trabzonspor, Paul Onuachu'yu kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer, transferin mali detaylarını da açıkladı.

Trabzonspor'un paylaşımı:

"Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000.-EUR 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir."

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