Manchester United'dan geride kaldığımız sezonda Trabzonspor'a kiralanan Andre Onana, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü.

ÇALIŞMALARA KATILACAK

Romano'nun haberine göre, Kamerunlu kalecinin, teknik direktör Michael Carrick yönetiminde yeni sezon öncesi çalışmalarına katılması bekleniyor.

TRABZONSPOR'DAN HAMLE

Trabzonspor ise 30 yaşındaki file bekçisine ilgisine devam ediyor. Bordo-mavililer, Andre Onana'yı bir yıl daha kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, bu doğrultuda Andre Onana'nın menajeri ve Manchester United ile görüşme yapacak.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Andre Onana, geride kalan sezonda Trabzonspor ile Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti. Trabzonspor'da geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan deneyimli file bekçisi, kalesinde 40 gol gördü ve 6 maçta kalesini gole kapattı.