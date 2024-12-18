İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0285
  • EURO
    36,7267
  • ALTIN
    2969.27
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
Spor

Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasını düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

AA18 Aralık 2024 Çarşamba 11:15 - Güncelleme:
Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
ABONE OL

Bordo-mavili takım, 1974-75 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

EN KÖTÜ DERECESİ 2001-2002 SEZONUNDA

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.

Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

Bordo-mavili takım, söz konusu sezonun 16. haftasını ise 22 puanla 8. sırada bitirdi.

HAFTA SONU DÜŞME HATTINA GİRME OLASILIĞI

Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek.

Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.