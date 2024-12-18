Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor

Bordo-mavili takım, 1974-75 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

EN KÖTÜ DERECESİ 2001-2002 SEZONUNDA

Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.

Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

Bordo-mavili takım, söz konusu sezonun 16. haftasını ise 22 puanla 8. sırada bitirdi.

HAFTA SONU DÜŞME HATTINA GİRME OLASILIĞI

Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek.

Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.

