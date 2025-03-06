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Spor

Trabzonspor rakibi Hatayspor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 27. haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA6 Mart 2025 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Trabzonspor rakibi Hatayspor'a hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile 8 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular dinamik ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Öte yandan antrenman öncesi Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, U19 Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Beyazlı, Teknik Direktör Şenol Güneş ve Futbol A Takımı oyuncularının, UEFA Gençlik Ligi'nde çeyrek finale yükselen U19 takımının teknik heyeti ve oyuncularını tebrik etti.

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