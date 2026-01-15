İSTANBUL 12°C / 8°C
  • Trabzonspor rakibi Kocaelispor'a hazırlanıyor
Spor

Trabzonspor rakibi Kocaelispor'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 19:46
Trabzonspor rakibi Kocaelispor'a hazırlanıyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, İstanbulspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

