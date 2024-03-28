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Spor

Trabzonspor, rakibi Konyaspor'a hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

AA28 Mart 2024 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Trabzonspor, rakibi Konyaspor'a hazırlanıyor
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

İlk grupta yer alan oyuncular salonda yenilenme ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

İkinci gruptaki futbolcular ise sahada koordinasyon, çabukluk ve rondo çalışması yaptı. Antrenman, şut ve dayanıklılık çalışmasının ardından tamamlandı.

Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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