Trabzonspor rakiplerine gol izni vermiyor

Trabzonspor'un 20 karşılaşmasının tamamında kalesini koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

20 karşılaşmada 24 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına 1.2 gol kalesinde gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı vermeyerek maçlarının yarısına yakınında kalesini gole kapadı.

GOL YEMEDİĞİ 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında ise RAMS Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavililer, sırasıyla son 5 maçta Bodrum FK'yı 1-0 yenerken deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, daha sonra Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 yenip Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

GOL YEMEDİĞİ 9 MAÇTA 19 PUAN ALDI

Trabzonspor, gol yemediği 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı.

Ligde 26 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

