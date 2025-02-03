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Spor

Trabzonspor rakiplerine gol izni vermiyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Bellona Kayserispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Trabzonspor, bu sezon rakiplerine kolay kolay gol şansı vermiyor.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
Trabzonspor rakiplerine gol izni vermiyor
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Trabzonspor'un 20 karşılaşmasının tamamında kalesini koruyan takım kaptanı Uğurcan Çakır da ortaya koyduğu performansla kalesinde güven veriyor.

20 karşılaşmada 24 gol yiyen Karadeniz ekibi, maç başına 1.2 gol kalesinde gol gördü.

Bordo-mavililer, ligde oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı vermeyerek maçlarının yarısına yakınında kalesini gole kapadı.

GOL YEMEDİĞİ 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynadığı 4 karşılaşmadan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, sahasında ise RAMS Başakşehir ve Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

SON 5 MAÇIN 4'ÜNDE GOL YEMEDİ

Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünde kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavililer, sırasıyla son 5 maçta Bodrum FK'yı 1-0 yenerken deplasmanda Reeder Samsunspor'a 2-1 yenildi. Karadeniz ekibi, daha sonra Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u 4-0 yenip Bellona Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

GOL YEMEDİĞİ 9 MAÇTA 19 PUAN ALDI

Trabzonspor, gol yemediği 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alarak 19 puan topladı.

Ligde 26 puanı bulunan Karadeniz ekibi, puanların büyük bölümünü söz konusu maçlarda elde etti.

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