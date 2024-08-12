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Spor

Trabzonspor, Rapid Wien mesaisine başladı

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Rapid Wien ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bu maçın hazırlıkları başladı.

AA12 Ağustos 2024 Pazartesi 16:17 - Güncelleme:
Trabzonspor, Rapid Wien mesaisine başladı
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dün Net Global Sivasspor ile oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve geniş alanda oyun çalışması yaptı.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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