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Spor

Trabzonspor resmen açıkladı! Danylo Sikan ve takımı ile anlaşıldı

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Danylo Sikan, Trabzon'a geldi. Trabzonspor, transferi resmen açıkladı.

Haber Merkezi22 Ocak 2025 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Trabzonspor resmen açıkladı! Danylo Sikan ve takımı ile anlaşıldı
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Trabzonspor da Sikan transferini resmen açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Danylo Sikan'ın kulübümüze kesin transferi konusunda FC Shakhtar Donetsk ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Trabzon Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 23 yaşındaki oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Taraftarların da ilgi gösterdiği Sikan, "Trabzonspor, büyük bir kulüp. Büyük hedefleri olan, büyük bir camia. Benim futbol gelişimim, kariyerim, geleceğim için önemli bir adım. Aynı şekilde Trabzonspor taraftarlarının ne derece büyük taraftar olduğunu biliyorum, bu nedenle Trabzonspor'u seçtim." dedi.

"HOCAMIZLA KONUŞACAĞIZ"

Sikan, hangi mevkide görev yaptığı yönündeki soruya, "Hocamızın beni hangi pozisyonda kullanacağı hakkında konuşacağız. Orijinal pozisyon olarak sorarsanız, santrfor pozisyonundayım. Umuyorum ben de hocamızın uygun gördüğü pozisyonlarda oynayacağım." yanıtını verdi.

Transfer sürecinde bordo-mavili takımda görev yapan Batahov ile görüştüğünü de aktaran Sikan, "Tabii ki kendisiyle konuştuk. O da bana çok güzel şeyler söyledi. Çok büyük kulüp olduğunu, hedefleri olan camia olduğunu söyledi. Zaten benim de aradığım şeylerden bir tanesi buydu. Hep ofansif ve öne doğru oynamak isteyen kulüp olduğunu, büyük kupalar kazanmak istediğini söyledi. Benim de hedeflerim bu şekilde." ifadelerini kullandı.

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