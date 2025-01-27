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Spor

Trabzonspor resmen açıkladı! Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin Al Ahly'e transfer olduğunu açıkladı. Bonservis geliri ve oyuncunun feragat ettiği ücret de duyuruldu.

Haber Merkezi27 Ocak 2025 Pazartesi 23:12 - Güncelleme:
Trabzonspor resmen açıkladı! Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı
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Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin 1.6 milyon euroya Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.

Ayrıca Mısırlı futbolcunun 100 bin euroluk alacağından feragat ettiği açıklandı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."

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