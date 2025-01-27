Trabzonspor, Mahmoud Trezeguet'nin 1.6 milyon euroya Al Ahli'ye transfer olduğunu açıkladı.

Ayrıca Mısırlı futbolcunun 100 bin euroluk alacağından feragat ettiği açıklandı.

İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın, 2025/2026 Futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Al Ahly Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca oyuncu, 100.000.-EUR tutarında alacağından feragat etmiştir. Böylelikle toplam olarak 1.700.000.-EUR tutarında Transfer geliri elde edilmiştir."