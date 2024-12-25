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Spor

Trabzonspor resmen duyurdu! Hukuki süreç başlatıldı

Trabzonspor, son oynanan Bodrum FK maçından sonra teknik direktör Şenol Güneş'e yönelik çirkin ithamlar nedeniyle hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

25 Aralık 2024 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Trabzonspor resmen duyurdu! Hukuki süreç başlatıldı
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Trabzonspor Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, Bodrum FK maçının ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili hakaret içerikli paylaşım ve yorum yapanlar hakkında hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Kemal Ertürk'ün açıklaması şöyle:

"Sipay Bodrum ile oynadığımız karşılaşmanın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve çeşitli mecralarda yapılan mesnetsiz, hakaret içeren ve itibar zedeleyici paylaşımlar tespit edilmiştir.

Hukuk Kurulumuz tarafından; eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu ve 6222 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği hukuki süreç başlatılmıştır.

Teknik direktörümüz Sayın Şenol Güneş hakkında eleştiri sınırlarının ötesine geçerek kişisel haklara saldıran, iftira niteliğinde asılsız itham ve iddialarda bulunan kişiler hakkında; bundan önce olduğu gibi bundan sonra da adalet önünde hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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