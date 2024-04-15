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Spor

Trabzonspor, Rizespor karşısında avantajını kullanacak

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'un 4 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, kalan 6 haftada bu avantajını kullanarak ligi tamamlamak istiyor.

AA15 Nisan 2024 Pazartesi 11:33 - Güncelleme:
Trabzonspor, Rizespor karşısında avantajını kullanacak
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Ligde 52 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde puan cetvelinde en çok bu basamakta kaldı.

Karadeniz ekibi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde, Abdullah Avcı yönetiminde 24 maçlık dönemde 17 haftayı üçüncü sırada kapattı.

Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Trabzonspor'u 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya taşımıştı.

SON 6 MAÇ

Trabzonspor, ligin son 6 haftasında 4 puanlık avantajını kullanarak sezonu 3. sırada bitirmeye gayret gösterecek.

Bordo-mavililer, son 6 haftada sırasıyla Mondihome Kayserispor (d), Gaziantep FK, Yılport Samsunspor (d), İstanbulspor, RAMS Başakşehir (d) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

GEÇEN SEZON 6. SIRADA TAMAMLAMIŞTI

Trabzonspor, geçen sezon ligi 57 puanla 6. sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edememişti.

Karadeniz ekibi, son 6 haftaya 52 puanla girerken üçüncülük yolunda da büyük avantaj elde edip geçen sezondan daha iyi bir performans ortaya koyma şansı yakaladı.

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