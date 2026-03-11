Trabzonspor-Rizespor maçının saatinde değişiklik

Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor-Çaykur Rizespor arasında oynanacak Karadeniz derbisinin saatinde değişikliğe gidildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da başlaması planlanan maç, iki kulübün de ortak talebiyle 20.00'ye alındı.

Bordo-mavililerin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmanın başlama saatinde değişikliğe gidilmiştir.

14 Mart 2026 Cumartesi günü Papara Park'ta oynanacak ve daha önce saat 16.00'da başlayacağı açıklanan müsabakanın başlama saati, her iki kulübün talebi üzerine 20.00 olarak güncellenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.