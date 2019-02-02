Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü ağırlıyor

Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Medipol Başakşehir'e sahasında 4-2 mağlup olan deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü'nü yenip ligin ikinci yarısındaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Onazi ve Pereira takımda yer alamayacak. Sakatlığı geçmesine rağmen antrenman eksiği bulunan kaptan Jose Sosa'nın da riske edilmeyeceği öğrenildi.

Karadeniz ekibinin MKE Ankaragücü karşısına, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Maçı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

Başkent ekibinde kart cezalısı Brice Dja Djedje, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sezonun 20. haftasına sarı-lacivertli ekip 20 puanla 15. sırada girerken, Trabzonspor 30 puanla 5. basamakta bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Ankaragücü: Altay Bayındır, Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Yalçın Ayhan, Tiago Pinto, Wilfred Moke, Thibault Moulin, Ricardo Faty, Tyler Boyd, Hadi Sacko, Dever Orgill